МИД Германии обвинил Россию в потере места в Совбезе ООН

Германия впервые в истории не смогла избраться непостоянным членом Совета безопасности ООН. По итогам тайного голосования Генассамблеи 3 июня Берлин набрал 104 голоса, что оказалось ниже необходимого порога в две трети голосов — 127 из 190.

В региональной группе Западной Европы на два вакантных места претендовали Германия, Португалия и Австрия. Главное преимущество получили Португалия и Австрия, набравшие 134 и 131 голос соответственно. Это позволило им занять места в Совбезе на 2027–2028 годы. Германия ранее шесть раз входила в состав Совета, однако никогда не проигрывала выборы.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал итоги голосования «горьким поражением» и объяснил неудачу несколькими причинами. По его словам, Германия поздно вступила в избирательную кампанию, из-за чего оказалась в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами. Министр также подчеркнул особую ответственность страны за Израиль в контексте ближневосточного конфликта, что могло повлиять на отношение других государств.

Особое внимание господин Вадефуль уделил влиянию внешнеполитических факторов. Он заявил, что российская сторона вела кампанию против немецкой кандидатуры, поскольку не хочет видеть в Совбезе поддерживающий Украину голос, передает BBC.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пять постоянных с правом вето — Россия, Китай, США, Франция и Великобритания — и десять непостоянных, избираемых Генассамблеей на двухлетний срок.