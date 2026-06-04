ТМХ и Саратовская область договорились о цифровизации транспорта

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) и правительство Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предполагает развитие и модернизацию общественного транспорта в регионе, включая городской наземный электрический.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ТМХ Кирилл Липа (слева) и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Фото: ТМХ Генеральный директор ТМХ Кирилл Липа (слева) и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Фото: ТМХ

Подписи под соглашением поставили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

Стороны намерены совместно развивать систему пассажирских перевозок, цифровизировать услуги для жителей, обновлять парк подвижного состава и транспортную инфраструктуру. Документ также предусматривает развитие производственных площадок компаний группы ТМХ в Саратовской области.

В соглашении зафиксирован взаимный интерес сторон к созданию условий для привлечения инвестиций в транспортную сферу и повышению инвестиционной привлекательности региона.