Матвиенко предложила создать «Клуб миллионеров» для помощи многодетным семьям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии ПМЭФ-2026 выступила с инициативой создать «Клуб миллионеров» — объединение тех, кто готов жертвовать по миллиону рублей на каждого ребенка в многодетных семьях. Об этом передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Входной билет в клуб — миллион рублей на ребенка

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Входной билет в клуб — миллион рублей на ребенка

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Матвиенко, решать демографические проблемы в России необходимо комплексно — силами всех уровней власти, общества, бизнеса и СМИ.

«Семейная центричность должна пронизывать все сферы нашего общества по-настоящему, не на словах, а на деле. Успех того или иного человека в обществе будет измеряться не количеством заработанных денег, не марками автомобилей, а тем, сколько детей родила эта семья»,— прокомментировала свою инициативу спикер СФ.

Валентина Матвиенко также предложила измерять успех человека не количеством заработанных денег или маркой автомобиля, а числом детей в его семье.

Карина Дроздецкая