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обновлено 18:05

Кино особого назначения

От киноиндустрии ждут продвижения правильных ценностей и государственных интересов

Важнейшим из искусств на идеологических фронтах по-прежнему является кино. К такому выводу пришли 4 июня участники тематической панели на Петербургском международном экономическом форуме. Жизнь в отечественном кинематографе по большей части поддерживает государство, согласились представители отрасли, поэтому оно вправе требовать от создателей кинопродукции проявления государственных же интересов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главными темами дискуссии были заявлены проблемы проката, сборов и развития отрасли в целом, но красной нитью через обсуждение прошли вопросы идеологии и ценностей, заложенных в кинопродукцию. Неразрывность этих явлений растолковал собравшимся замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Швецов: «Наверное, у некоторых зрителей возник диссонанс: а что я вообще здесь делаю? Но в Советском Союзе даже октябрята знали, что из всех искусств важнейшим является кино». Киноиндустрия, по его словам, формирует ценностные ориентиры: на внутреннем направлении она способствует сплочению общества, а на внешнем — «помогает донести правду о нашей стране».

Западная киноиндустрия «тесно связана со спецслужбами, министерством войны и Госдепом», сообщил господин Швецов, и речь в этом контексте идет не только о прямой пропаганде, но и о «воспроизведении устойчивых ценностных образов» вроде привлекательности потребительского образа жизни и «приоритета ультралиберальных ценностей». «Вспоминали “Золушку”, снятую на “Ленфильме”, а я бы хотел отметить другую “Золушку”, где тетушку Фею играет темнокожий гомосексуалист (“международное движение ЛГБТ” признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”),— привел пример Алексей Швецов.— Если о фальсификации истории — Анну Болейн, английскую королеву XVI века, тоже темнокожая актриса сыграла». Впрочем, «что там у них на Западе, нам все равно», однако для российского кинематографа это «окно возможностей», поскольку люди «люди не воспринимают те ультралиберальные ценности, которые навязываются», заключил замсекретаря Совбеза.

По словам гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, весь российский кинематограф летом 2026-го года — это Фонд кино, Институт развития интернета и субсидии Минкульта (то есть господдержка).

А если власть инвестирует в кинематограф, то она обязана «преследовать интересы государства», уверен господин Эрнст: «Делать так, чтобы эти интересы были проявлены, желательно аккуратно, умно, ненавязчиво, потому что российский зритель ничего навязанного не воспринимает».

Частные фонды из-за высокой ставки ЦБ «работают не очень активно», но, когда та снизится, финансировать блокбастеры начнут они, а государство сосредоточится на фильмах, где «государственные интересы» прослеживаются явно, продолжил глава телеканала. Дополнительным подспорьем может стать таргетированный сбор со всех иностранных картин, желающих выйти в российский прокат (с такой инициативой ранее выступил режиссер Никита Михалков), допустил Константин Эрнст, отвечая на вопрос из зала: «Я считаю, что это правильное решение, во Франции происходит то же самое для иностранных картин».

В Совфеде обсудили проблемы производства и продвижения патриотических фильмов

Смыслы можно доносить и через развлекательное кино, заметила гендиректор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова: «Фильм “Буратино” совершил триумфальное шествие по миру, это понятная история, такая же понятная, как “Золушка”». Господдержка отрасли не может быть переоценена, подчеркнула она, поскольку без нее отечественная киноиндустрия «не существовала бы в том виде, в каком существует сегодня».

А поскольку на международном рынке российское кино пока «не имеет своего мегабренда», господдержка необходима и в контексте проката отечественных фильмов за рубежом, добавила госпожа Баланова: «Мы пробиваемся, предлагаем мирового уровня проекты, но нам очень важно построить бренд российского кино. Чтобы зритель знал, что российское кино — качественное, талантливое, несет смыслы и ценности, которые близки большинству населения земного шара».

В материал была внесена правка 4 июня в 18:05. В нем ошибочно была написана фамилия гендиректора «Национальной Медиа Группы».

Григорий Лейба

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Министр финансов Антон Силуанов (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии

Министр финансов Антон Силуанов (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

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Президент ПАО Сбербанк Герман Греф

Президент ПАО Сбербанк Герман Греф

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Стенд «Эффективная Москва»

Стенд «Эффективная Москва»

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Депутат башкирского парламента, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон (слева)

Депутат башкирского парламента, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон (слева)

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Робот с участниками форума

Робот с участниками форума

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Участники форума

Участники форума

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Церемония подписания соглашение о проведении Недели звезд хоккея между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и хоккейным клубом &quot;Динамо&quot; (Минск). Президент КХЛ Алексей Морозов (слева) и генеральный директор ХК &quot;Динамо&quot; (Минск) Артем Каркоцкий на церемонии

Церемония подписания соглашение о проведении Недели звезд хоккея между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и хоккейным клубом "Динамо" (Минск). Президент КХЛ Алексей Морозов (слева) и генеральный директор ХК "Динамо" (Минск) Артем Каркоцкий на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кубок Гагарина КХЛ на стенде

Кубок Гагарина КХЛ на стенде

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

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Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

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Меню ресторана &quot;Форум&quot;

Меню ресторана "Форум"

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

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Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд телеканала RT

Стенд телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль «Лада Искра»

Автомобиль «Лада Искра»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы на форуме

Роботы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

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Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак

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Девушки в народных костюмах

Девушки в народных костюмах

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Стенд ИД «Коммерсантъ»

Стенд ИД «Коммерсантъ»

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Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Здоровое общество»

Стенд «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народные промыслы на форуме

Народные промыслы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд ПАО «ВТБ»

Стенд ПАО «ВТБ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы в холле форума

Роботы в холле форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд компании Ozon

Стенд компании Ozon

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Смоленской области

Стенд Смоленской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Министр финансов Антон Силуанов (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Президент ПАО Сбербанк Герман Греф

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Стенд «Эффективная Москва»

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Депутат башкирского парламента, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон (слева)

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Робот с участниками форума

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Участники форума

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Церемония подписания соглашение о проведении Недели звезд хоккея между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и хоккейным клубом "Динамо" (Минск). Президент КХЛ Алексей Морозов (слева) и генеральный директор ХК "Динамо" (Минск) Артем Каркоцкий на церемонии

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Кубок Гагарина КХЛ на стенде

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Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026

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