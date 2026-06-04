Кино особого назначения

Важнейшим из искусств на идеологических фронтах по-прежнему является кино. К такому выводу пришли 4 июня участники тематической панели на Петербургском международном экономическом форуме. Жизнь в отечественном кинематографе по большей части поддерживает государство, согласились представители отрасли, поэтому оно вправе требовать от создателей кинопродукции проявления государственных же интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главными темами дискуссии были заявлены проблемы проката, сборов и развития отрасли в целом, но красной нитью через обсуждение прошли вопросы идеологии и ценностей, заложенных в кинопродукцию. Неразрывность этих явлений растолковал собравшимся замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Швецов: «Наверное, у некоторых зрителей возник диссонанс: а что я вообще здесь делаю? Но в Советском Союзе даже октябрята знали, что из всех искусств важнейшим является кино». Киноиндустрия, по его словам, формирует ценностные ориентиры: на внутреннем направлении она способствует сплочению общества, а на внешнем — «помогает донести правду о нашей стране».

Западная киноиндустрия «тесно связана со спецслужбами, министерством войны и Госдепом», сообщил господин Швецов, и речь в этом контексте идет не только о прямой пропаганде, но и о «воспроизведении устойчивых ценностных образов» вроде привлекательности потребительского образа жизни и «приоритета ультралиберальных ценностей». «Вспоминали “Золушку”, снятую на “Ленфильме”, а я бы хотел отметить другую “Золушку”, где тетушку Фею играет темнокожий гомосексуалист (“международное движение ЛГБТ” признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”),— привел пример Алексей Швецов.— Если о фальсификации истории — Анну Болейн, английскую королеву XVI века, тоже темнокожая актриса сыграла». Впрочем, «что там у них на Западе, нам все равно», однако для российского кинематографа это «окно возможностей», поскольку люди «люди не воспринимают те ультралиберальные ценности, которые навязываются», заключил замсекретаря Совбеза.

По словам гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, весь российский кинематограф летом 2026-го года — это Фонд кино, Институт развития интернета и субсидии Минкульта (то есть господдержка).

А если власть инвестирует в кинематограф, то она обязана «преследовать интересы государства», уверен господин Эрнст: «Делать так, чтобы эти интересы были проявлены, желательно аккуратно, умно, ненавязчиво, потому что российский зритель ничего навязанного не воспринимает».

Частные фонды из-за высокой ставки ЦБ «работают не очень активно», но, когда та снизится, финансировать блокбастеры начнут они, а государство сосредоточится на фильмах, где «государственные интересы» прослеживаются явно, продолжил глава телеканала. Дополнительным подспорьем может стать таргетированный сбор со всех иностранных картин, желающих выйти в российский прокат (с такой инициативой ранее выступил режиссер Никита Михалков), допустил Константин Эрнст, отвечая на вопрос из зала: «Я считаю, что это правильное решение, во Франции происходит то же самое для иностранных картин».

Смыслы можно доносить и через развлекательное кино, заметила гендиректор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова: «Фильм “Буратино” совершил триумфальное шествие по миру, это понятная история, такая же понятная, как “Золушка”». Господдержка отрасли не может быть переоценена, подчеркнула она, поскольку без нее отечественная киноиндустрия «не существовала бы в том виде, в каком существует сегодня».

А поскольку на международном рынке российское кино пока «не имеет своего мегабренда», господдержка необходима и в контексте проката отечественных фильмов за рубежом, добавила госпожа Баланова: «Мы пробиваемся, предлагаем мирового уровня проекты, но нам очень важно построить бренд российского кино. Чтобы зритель знал, что российское кино — качественное, талантливое, несет смыслы и ценности, которые близки большинству населения земного шара».

В материал была внесена правка 4 июня в 18:05. В нем ошибочно была написана фамилия гендиректора «Национальной Медиа Группы».

Григорий Лейба