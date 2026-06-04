Растрата в особо заочном размере

Бывший заместитель директора госкорпорации «Роснано» Андрей Малышев заочно приговорен к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным в особо крупной растрате и мошенничестве в сфере кредитования. Нанесенный фигурантом ущерб составил более 1 млрд руб.

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Малышев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы 4 июня огласил приговор бывшему директору госкорпорации «Роснано» Андрею Малышеву. Суд счел полностью доказанной его виновность как в особо крупной растрате, так и в мошенничестве в сфере кредитования. Вместо запрошенных прокурором в ходе прений 15 лет фигурант получил 12.

Как уже рассказывал «Ъ», одним из топ-менеджеров «Роснано» 65-летний Андрей Малышев был при предшественнике Анатолия Чубайса — Леониде Меламеде. С последним и связан вмененный ему эпизод растраты средств «Роснано».

Первым обвиняемым по возбужденному СКР в 2015 году уголовному делу стал финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров. Затем очередь дошла и до тогдашнего руководителя госкорпорации Леонида Меламеда. Последний проходил по делу как организатор растраты, совершенной в период с февраля по июль 2009 года.

По версии следствия, перед увольнением Леонида Меламеда в сентябре 2008 года руководством «Роснано» был заключен ряд договоров об оказании консультационных услуг с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар» (ранее ее возглавлял сам Леонид Меламед), на оплату которых было потрачено более 226 млн руб.

Контракты, как считали в СКР, были заключены в нарушение законов, а все работы «Роснано» должна была выполнять своими силами.

Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и финансовый директор этой организации Святослав Понуров были задержаны и отправлены под домашний арест и в СИЗО соответственно. Третьим фигурантом дела должен был стать Андрей Малышев, подписывавший договоры, но его успели допросить только в качестве свидетеля. В том же 2015 году он уехал в Германию, где ему провели операцию на сердце. Там же у пациента была обнаружена онкология. Еще одну операцию Андрею Малышеву, который к тому времени российскими правоохранителями был объявлен в международный розыск, провели уже в Израиле.

Дело же в отношении Леонида Меламеда и Святослава Понурова в январе 2017 года начал рассматривать Черемушкинский суд Москвы. Однако в декабре того же года оно было возвращено в Генпрокуратуру для устранения недостатков.

В итоге в суд это дело больше не вернулось — СКР прекратил его в связи с истечением сроков давности по не реабилитирующим фигурантов основаниям.

Во время следствия и в суде защита Андрея Малышева утверждала, что тот узнал о том, что также является обвиняемым по этому делу, только в феврале 2021 года, когда перебрался на постоянное место жительства в Великобританию. Там его тогда и задержали по запросу Генпрокуратуры. Однако в ноябре 2021 года Вестминстерский магистратский суд в выдаче фигуранта отказал.

В России уголовное преследование Андрея Малышева в связи с истечением сроков давности, как это было сделано в отношении его сообщников, следствие прекращать не стало.

События по второму эпизоду произошли в 2014 году. В нем речь шла о займе в 900 млн руб., который был получен в Альфа-банке инжиниринговой компанией «Группа Е4». Ее президентом Андрей Малышев стал в 2012 году после ухода из «Роснано». Как установили следствие и суд, кредит должен был пойти на строительство энергоблока Пермской ГРЭС, но был израсходован на оплату услуг субподрядчиков, не указанных в договоре целевого займа.

Защита подсудимого Малышева настаивала, что никакого ущерба ни «Роснано», ни Альфа-банку фигурант не нанес. В первом случае он якобы вообще смог сэкономить для госкорпорации приличную сумму. Адвокат осужденного Сергей Чижиков заявил “Ъ”, что вынесенный приговор будет обжалован.

«Приговор не отвечает требованиям закона, вынесен без рассмотрения доводов защиты,— пояснил защитник.— В частности, суд не аргументировал свое решение не прекращать уголовное дело в связи с примирением сторон и вообще не высказался по факту истечения срока давности привлечения Малышева к уголовной ответственности по инкриминируемым ему деяниям, которые были совершены более 12 и 16 лет назад. Суд сослался на международный розыск подсудимого, между тем он был обязан проверить факт уклонения Малышева от явки в суд. Все это свидетельствует о формальном подходе суда и вынесении несправедливого и не отвечающего требованиям закона приговора».

Олег Рубникович