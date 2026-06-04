Руководителю госоркестра Башкирии продлили домашний арест до 6 сентября

Кировский районный суд Уфы продлил домашний арест руководителю госоркестра Башкирии Артуру Назиуллину до 6 сентября.

Защита музыканта настаивала на залоге до 2 млн руб. или запрете определенных действий.

Артура Назиуллина задержали в конце января. Ему вменяют растрату бюджетных денег при подготовке к фестивалю классической музыки «Романтика осени». По версии следствия, директор оркестра заключил контракт с предпринимателем Гульнарой Юриной по заведомо завышенной цене. Следствие считает, что ущерб бюджету составил 1,9 млн руб.

Идэль Гумеров