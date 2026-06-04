В Екатеринбурге выявили рыбные цеха, где работали десятки нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге силовики обнаружили два цеха по обработке и упаковке рыбной продукции, где работали нелегальные мигранты. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД России по городу.

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Рейд прошел 31 мая на предприятии в районе Новосвердловской ТЭЦ в Кировском районе. Силовую поддержку операции обеспечивали сотрудники СОБР и ОМОН.

В данных цехах мигранты осуществляли разморозку, чистку и фасовку рыбы. Часть из них проживала здесь же — в расположенных рядом вагончиках. Другая часть — в техническом помещении соседнего здания.

Проверка показала, что большинство иностранцев не имели документов и не владели русским языком. Паспортная и иная документация находилась у «бригадира» цеха — 28-летнего мигранта, который жил и фактически вел учет сотрудников в отдельном помещении.

Всего в ходе рейда силовики задержали 42 иностранца. Из них 12 человек находились в России незаконно и были выдворены, еще 30 получили административные штрафы за работу без разрешающих документов. В настоящий момент полиция устанавливает владельцев предприятия и лиц, допустивших трудоустройство нелегальных работников.

Полина Бабинцева