В Мадрид призвали варяга

Гонка за пост президента мадридского «Реала», выборы которого состоятся 7 июня, вышла на финишную прямую. На должность претендуют 79-летний Флорентино Перес, руководящий клубом в общей сложности 23 года, и 37-летний предприниматель Энрике Рикельме. Последний попытался взбодрить предвыборную кампанию, заявив, что в случае избрания купит для «Реала» сразу двух звезд — Родри и Эрлинга Холанна. Слова Рикельме вызвали переполох в «Манчестер Cити». Там заявили, что не станут продавать своих игроков, а на господина Рикельме вообще подадут в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрлинг Холанн

Фото: Lee Smith / Reuters Эрлинг Холанн

Фото: Lee Smith / Reuters

Нынешние выборы президента «Реала» — первые за много лет, не сводящиеся к переназначению Флорентино Переса. Патриарх футбольного истеблишмента впервые возглавил «Королевский клуб» в 2000 году. В 2006-м после длившейся три года череды неудач Перес подал в отставку. На досрочных выборах победил Рамон Кальдерон. Это был последний случай, когда избрание президента «Реала» проводилось при участии двух и более кандидатов. Кальдерон в итоге столкнулся с обвинениями в коррупции и в 2009 году ушел. А на президентский пост на безальтернативной основе вернулся Перес. С тех пор он переизбирался еще несколько раз и всякий раз без конкуренции.

В последний раз Перес переизбрался только в 2025 году. Но, после того как «Реал» второй раз подряд завершил сезон, не взяв ни одного трофея, он согласился на досрочные выборы. Возможно полагая, что все будет как всегда — безальтернативно. А новый срок станет своего рода вотумом доверия со стороны членов клуба.

Единственное более или менее яркое предвыборное заявление от Переса — обещание вернуть на должность главного тренера Жозе Моуринью (тренировал «Реал» в 2010–2013 годах).

3 июня в соцсети Х предвыборный штаб Переса даже опубликовал ролик, в котором португальский специалист появляется в форме «Реала» и говорит: «Да». Сам Моуринью тут же, правда, уведомил руководство «Бенфики», которую он сейчас тренирует, что нигде не снимался, а ролик создан с использованием искусственного интеллекта.

А вот конкурент Переса, 37-летний предприниматель Энрике Рикельме (сделал состояние на возобновляемой энергетике), выступил повеселее. 3 июня в эфире шоу El Hormiguero на испанском телеканале Antena 3 господин Рикельме сделал ряд интересных заявлений. Он пообещал, что в случае избрания с ним в клуб придут его легенды. Знаменитого в прошлом форварда Рауля он намерен назначить спортивным директором, не менее именитого защитника Фернандо Йерро (это он руководил сборной Испании на чемпионате мира в 2018 году, когда испанцев из соревнований выбила сборная России) — директором футбольной академии. Что касается главного тренера, то Рикельме сказал лишь, что это будет не Моуринью.

Но главное, господин Рикельме пообещал купить сразу двух лидеров «Манчестер Сити» — Родри и Эрлинга Холанна.

Первый оценивается Transfermarkt в €50 млн, второй — в €200 млн. Энрике Рикельме уверял, что тот же Холанн хочет играть в Мадриде, а в его контракте с манчестерцами есть пункт, позволяющий расторгнуть его досрочно. Для пущего эффекта он даже показал футболку «Реала» с уже нанесенной на нее фамилией Холанна. Чтобы подтвердить серьезность намерений, Рикельме показал нотариально заверенное обязательство, согласно которому он, в случае если ему не удастся заполучить для «Реала» Родри и Холанна, обязуется из личных средств оплатить все членские взносы, поступающие в клуб. У «Реала» около 98 тыс. членов клуба, которые платят в виде взносов примерно €12,3 млн в год.

Заявления Энрике Рикельме произвели впечатление не только на испанскую публику. Они вызвали беспокойство и в «Манчестер Сити». Клуб поспешил заявить, что все это неправда, в контракте Холанна нет пункта, допускающего досрочное расторжение (норвежец связан соглашением с манчестерцами аж до 2034 года), а Рикельме, если он не прекратит распространение ложной информации, придется отвечать в суде.

Кого выберут члены клуба президентом — проверенного временем Переса, при котором «Реал» только Лигу чемпионов и чемпионат Испании выигрывал по семь раз, или не имеющего футбольных заслуг Рикельме — выяснится 7 июня. Фаворитом считается Перес. На Polymarket (крупнейшая биржа прогнозов) вероятность победы ветерана оценивается в сокрушительные 92%.

Александр Петров