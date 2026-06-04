Шадаев: Apple без объяснений удалила мессенджер «Макс» из App Store
Компания Apple без объяснения причин исключила мессенджер «Макс» из своего магазина приложений App Store, ограничив доступ к нему для более чем 20 млн пользователей. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на Пертербургском международном экономическом форуме, передают «РИА Новости».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25-30% — это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple ограничила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин»,— добавил он. По словам Шадаева, у российских властей нет никаких объяснений от Apple по этому поводу.
Ранее сегодня в пресс-службе мессенджера сообщали, что в связи с исключением «Макса» из App Store пользователи устройств Apple больше не будут получать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках. При этом сами сообщения, как заверили в компании, будут доставляться. Пользователям рекомендовали время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. 3 июня «Макс» пропал из App Store. В пресс-службе VK позднее заявили, что команда направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы.