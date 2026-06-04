Шадаев: Apple без объяснений удалила мессенджер «Макс» из App Store

Компания Apple без объяснения причин исключила мессенджер «Макс» из своего магазина приложений App Store, ограничив доступ к нему для более чем 20 млн пользователей. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на Пертербургском международном экономическом форуме, передают «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25-30% — это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple ограничила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин»,— добавил он. По словам Шадаева, у российских властей нет никаких объяснений от Apple по этому поводу.

Ранее сегодня в пресс-службе мессенджера сообщали, что в связи с исключением «Макса» из App Store пользователи устройств Apple больше не будут получать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках. При этом сами сообщения, как заверили в компании, будут доставляться. Пользователям рекомендовали время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения. 3 июня «Макс» пропал из App Store. В пресс-службе VK позднее заявили, что команда направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы.