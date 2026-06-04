Монтерей-Парк в Калифорнии первым проголосовал за запрет строительства дата-центров

Жители калифорнийского Монтерей-Парк выступили против строительства дата-центров на его территории, пишет The Guardian. Это первый город в США, устроивший такой референдум. Но уже несколько американских городов ввели мораторий на строительство дата-центров.

Референдум прошел 2 июня. По предварительным подсчетам, за запрет высказалось более 86% его участников. Окончательные результаты будут опубликованы через несколько дней. Как пишет The Guardian, проведение голосования стало ответом городских властей на объявленные компанией HMC StratCap планы по строительству такого центра в Монтерей-Парке.

Строительство дата-центров для искусственного интеллекта (ИИ), которые потребляют много электроэнергии и могут негативно влиять на окружающую среду, вызывает критику во многих местах. Как следует из проведенного в марте опроса Gallup, 71% американцев против строительства дата-центров для ИИ в районе, где они живут.

Яна Рождественская