В Минпросвещения назвали самые популярные специальности у студентов с инвалидностью

Среднее профессиональное образование сейчас в России получают 45 тыс. студентов с инвалидностью. Наиболее популярные у таких студентов профессии: IT, поварское, кондитерское и сестринское дело. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин на сессии «Ъ» на ПМЭФ.

По его словам, каждый год на обучение приходит все больше студентов с инвалидностью, поскольку доверие к системе среднего профессионального образования (СПО) повышается. «У родителей и самих ребят возникает больше доверия именно к системе СПО. Они могут получить востребованные на рынке качественные специальности»,— сказал Владимир Желонкин.

Всего в стране насчитывается более 3 тыс. колледжей и техникумов. В 80% колледжей, как сказал господин Желонкин, применяются методологические программы для обучения студентов с инвалидностью. Примерно 60% колледжей, отметил он, переоборудованы с точки зрения доступности для студентов с ограниченными возможностями.