Туриста из России нашли мертвым в отеле турецкой Аланьи

В Турции в одном из отелей Аланийской ривьеры найден мертвым турист из России. Тело 50-летнего мужчины обнаружили на полу в его номере, сообщает Alanya Postasi.

Издание не приводит название отеля. Указывается, что инцидент произошел в районе Окурджалар. По информации Alanya Postasi, Максима Ш. без признаков жизни нашла его жена и сразу вызвала сотрудников гостиницы. Прибывшие по вызову медики смогли только констатировать смерть.

Тело туриста доставили в аланийский институт судебной медицины для установления причины смерти. Полиция начала расследование.