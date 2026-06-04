Лжесотрудник израильского консульства сел на пять лет за фальшивые визы

Красногвардейский районный суд вынес приговор петербуржцу, признанному виновным в мошенничестве по четырем эпизодам (ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ). Мужчина представлялся сотрудником консульства Израиля и обещал за деньги оформить шенгенские визы, хотя не имел такой возможности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четверо потерпевших перевели мошеннику в общей сложности более 1 млн рублей

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Четверо потерпевших перевели мошеннику в общей сложности более 1 млн рублей

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

С августа по октябрь 2024 года четверо потерпевших перевели мошеннику в общей сложности более 1 млн рублей. Самый крупный ущерб — 432,8 тыс. рублей — понес гражданин, сделавший 18 переводов. Еще один потерпевший перевел 418 тыс. рублей шестнадцатью платежами.

Суд приговорил лжесотрудника консульства к пяти годам колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью — с осужденного взыскано более 1,03 млн рублей.

Карина Дроздецкая