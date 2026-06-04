Три региона Черноземья вошли в топ-10 России по росту занятости среди молодежи

По итогам 2025 года три региона Черноземья оказались в числе десяти российских субъектов с наибольшим приростом официальных работников до 40 лет. Орловская область закрепилась на четвертой позиции — +2,8%, что эквивалентно 3,8 тыс. человек (всего — 138,3 тыс.). Липецкая и Курская области заняли седьмую и восьмую строчки с динамикой +1% (+2,4 тыс. до 236,1 тыс.) и +0,7% (+1,6 тыс. до 227,2 тыс.) соответственно. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом в трех других регионах Черноземья число работников младше 40 лет сократилось. Наиболее заметное падение зафиксировано в Белгородской области — на 2,9%, что в абсолютном выражении составило 9,7 тыс. человек (всего 322,4 тыс.). В Тамбовской области снижение достигло 2,65% (минус 5 тыс.), численность молодых сотрудников там сократилась до 184,3 тыс. Воронежская область, обладающая самым большим в макрорегионе кадровым ресурсом среди молодежи (489,4 тыс.), потеряла 1,6% (7,7 тыс. человек).

Лидером по положительной динамике занятости среди молодых работников стала Кабардино-Балкария (+8,1%, или 15,4 тыс. человек). Далее следуют Ингушетия (+7,1%, +7,5 тыс.) и Крым (+2,9%, +11,7 тыс.). В целом по стране снижение численности работающих россиян до 40 лет стало трендом. Число молодых сотрудников в 2025 году сократилось на 785 тыс. человек, или на 2,4%. Основное снижение занятости среди людей до 40 лет пришлось на группу 30–34 лет, где число работников уменьшилось почти на 8%. Наиболее заметное годовое снижение количества молодых работников зафиксировано в Смоленской области (–8,8%, на 15,7 тыс. человек меньше), Пензенской области (–8%, 21,3 тыс.), Костромской области и Республике Марий Эл (по –7,5%, на 8,2 тыс. и на 11,3 тыс. соответственно).

В Черноземье сохраняется устойчивый гендерный разрыв в оплате труда. По итогам 2025 года на крупных и средних предприятиях макрорегиона женщины зарабатывали на 30–38% меньше мужчин.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Женская доля доходов».

Кабира Гасанова