Женская доля доходов

В регионах Черноземья сохраняется заметный гендерный разрыв в оплате труда, считают аналитики. По итогам 2025 года женщины в макрорегионе получают на крупных и средних предприятиях на 30–38% меньше мужчин, следует из расчетов компании FinExpertiza. Наиболее выраженная разница зафиксирована в Курской области, наименее заметная — в Воронежской. Эксперты соглашаются с представленной тенденцией, отмечая, что «прогрессивные компании» в макрорегионе стремятся к более сбалансированному представительству мужчин и женщин.

Некоторые виды работ законодательно запрещены для женщин (например, подземные работы в горнодобывающей промышленности ... за исключением работ, выполняемых женщинами, занимающими руководящие посты)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Некоторые виды работ законодательно запрещены для женщин (например, подземные работы в горнодобывающей промышленности ... за исключением работ, выполняемых женщинами, занимающими руководящие посты)

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата, в 2025 году гендерный разрыв в оплате труда в России достиг максимума за последние 13 лет: женщины на крупных и средних предприятиях (в оценке не учитывались бюджетный и социальный сектор, малый бизнес ) в среднем зарабатывали на 33,7% меньше мужчин, или на 37,8 тыс. руб. в месяц. В Центральном федеральном округе (ЦФО) средняя зарплата мужчин в октябре 2025-го составила около 134,9 тыс. руб. после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), у женщин — 95 тыс. руб., разница приблизилась к 30%.

В Черноземье показатели в ряде регионов оказались выше средних значений по стране и федеральному округу. Максимальный разрыв зафиксирован в Курской области — 38,4%. Мужчины зарабатывали в среднем 87 тыс. руб., женщины — 53,6 тыс. руб. Аналитики включили регион в топ-10 аутсайдеров РФ по этому показателю. В Липецкой области разница составила 35%: 87,6 тыс. руб. у мужчин против 56,9 тыс. руб. у женщин.

В Белгородской области показатель приблизился к 32,7% (82,2 тыс. руб. у мужчин против 55,3 тыс. руб. у женщин), в Орловской — к 32,6% (69,2 тыс. руб. у мужчин и 46,7 тыс. руб. у женщин соответственно). В Тамбовской области разрыв оценивается в около 30,1%: 71,3 тыс. руб. средней зарплаты у мужчин против 49,8 тыс. руб. у женщин.

В Воронежской области — наименьший показатель гендерного разрыва в зарплатах в регионах Черноземья в процентном исчислении. Он оценивается в 27,9%: средняя зарплата мужчин на крупных и средних предприятиях составила 83,1 тыс. руб., женщин — 59,9 тыс. руб.

Анализ данных сервиса по поиску работы hh.ru (бывший HeadHunter) за первые месяцы 2026 года по ЦФО показывает, что разрыв в ожидаемых зарплатах между мужчинами и женщинами сохраняется и заметен на всех уровнях, сообщили «Ъ-Черноземье» в компании. Так, медианная ожидаемая заработная плата у женщин — 78,8 тыс. руб., что на 23% (23,2 тыс. руб.) ниже, чем у мужчин (102 тыс. руб.).

В нижней границе женщины указывают старт от 32,7 тыс. руб., мужчины — от 45 тыс. руб. (разница 27%, или 12,3 тыс. руб.). В верхней границе женщины ожидают максимум 165,6 тыс. руб., мужчины — 243,4 тыс. руб. (разница 32%, или 77,8 тыс. руб.). При этом доля резюме соискательниц на 5% выше, чем у мужчин.

Директор hh.ru в регионах Марина Качанова подчеркивает, что их компания придерживается принципа равных возможностей для всех соискателей:

«Мы рекомендуем работодателям составлять описания вакансий таким образом, чтобы на них могли откликнуться кандидаты любого пола, возраста и мировоззрения».

Гендиректор ООО «Аллнекс Белгород» (нидерландский производитель смол в Белгородской области) Оксана Косицина отмечает, что, по ее наблюдениям, в международных компаниях в РФ гендерный разрыв в оплате труда отсутствует. За более чем 16 лет работы эксперт не сталкивалась с ситуациями, когда уровень дохода или карьерные перспективы зависели от пола сотрудника, заявила она. «В международном бизнесе больше ориентируются на соответствие требованиям должности, а не на пол сотрудника»,— пояснила она.

Госпожа Косицина привела личный пример карьерного роста: при выборе между кандидатом-мужчиной и ею как финансовым директором руководство предпочло ее кандидатуру на позицию генерального директора. По ее оценке, в европейских компаниях отсутствует так называемый «стеклянный потолок», а ключевые решения принимаются на основе компетенций и оценки эффективности сотрудников.

При этом в высокотехнологичных отраслях, включая химическую промышленность, исторически преобладают мужчины, особенно на уровне топ-менеджмента.

Однако в последнее время компании стремятся к более сбалансированному представительству.

Чтобы сократить разрыв, госпожа Косицина предложила более жесткие подходы к формированию зарплат: «Как один из способов — можно было бы законодательно закрепить отсутствие разницы в оплате: если на топовой позиции ранее был сотрудник с зарплатой 120 тыс. руб., то при тех же условиях новому сотруднику не должны предлагать меньше. И второй момент — это популяризация профессий: женщины не менее устойчивы, а иногда и более. Если посмотреть, кто уходил из нашей компании в сложные периоды, то в основном это мужчины. И это не было связано с мобилизацией или другими факторами».

«Мужчины чаще сосредоточены в высокодоходных секторах — нефтегазовой отрасли и промышленном производстве. Женщины преобладают в менее высокооплачиваемых образовании и здравоохранении, однако именно в этих сферах зарплатное неравенство выражено слабее — менее 15%.

Примечательно, что относительно небольшой гендерный разрыв существует и в традиционно "мужском" IT: специалисты-женщины среднего уровня квалификации здесь получают на 14% меньше, чем их коллеги-мужчины»,— отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Она добавила, что более низкий уровень заработной платы женщин по сравнению с мужчинами традиционно объясняется прерывистостью карьеры: перерывами, связанными с материнством, и большей вовлеченностью в семейные обязанности. Однако в российских условиях значение этого фактора выглядит ограниченным: женщины в среднем работают лишь на два часа в неделю меньше, чем мужчины. При этом даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени различия в оплате сохраняются: среднечасовая заработная плата женщин примерно на 30% ниже мужской.

Особенно показательно, что в сегменте топ-менеджмента, где оба пола отрабатывают сопоставимое количество часов, гендерный разрыв в доходах остается значительным — 43%.

Анна Швечикова