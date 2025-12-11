Вокруг инвестора за считаные минуты

Банк России намерен существенно упростить процедуру перевода ценных бумаг между счетами клиента в разных депозитариях. Как указывают профучастники, «брокерское рабство», при котором на перевод активов между счетами депо уходят дни, является значительной проблемой для многих инвесторов. Однако ускорение переводов потребует модернизации инфраструктуры, в том числе обеспечения защиты от мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Банк России разработал правила проведения депозитариями быстрых переводов ценных бумаг между счетами одного инвестора. Это следует из проекта указания ЦБ (.pdf), опубликованного на сайте регулятора 11 декабря. Документ разработан в рамках требований положений закона «О рынке ценных бумаг», вступает в силу с 1 сентября 2026 года и регулирует основания, порядок, срок и условия проведения депозитариями операций по зачислению ценных бумаг, а также основания отказа в проведении перевода активов клиента.

Банк России поясняет, что в настоящее время для перевода активов необходимо подавать несколько поручений (на списание и на зачисление), а также в ряде случаев требуется личное посещение офиса депозитария.

Предлагаемые правила позволят проводить зачисления ценных бумаг без поручений клиента, а сама процедура будет занимать считаные минуты.

Проблема переводов средств самому себе весьма актуальна. Как поясняет член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров, многие инвесторы «независимо от величины их портфеля» предпочитают «иметь несколько брокерских счетов для работы с разными классами активов». Причем сроки переводов «исчисляются днями», указывает директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

Одной из проблем остается оформление встречных поручений на перевод в обоих депозитариях. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, инвесторы давно ждут «снижения "брокерского рабства", когда клиент из-за сложности процедуры перевода не может так же легко перевести свои бумаги, как денежные средства». «Встречное поручение депо правильно назвать анахронизмом и его отмена — один из наиболее очевидных шагов реформы»,— считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Еще одна сложность заключается в том, что после перевода клиенту требуется самостоятельно запрашивать брокерские отчеты и предоставлять их «новому» брокеру, чтобы тот корректно смог рассчитать налог по переведенным бумагам, который может возникнуть при последующей их продаже, указывает Дмитрий Леснов. Как отмечает господин Тимофеев, часто «клиент пытается продать ценные бумаги самому себе вместо того, чтобы самому себе их перевести».

В то же время новое указание не ограничивает «возможности депозитариев использовать технологические решения для обеспечения быстрых переводов ценных бумаг, в том числе разработанную НРД систему МОСТ», заявили “Ъ” в ЦБ. Подключение профучастников к этой системе стало возможно с конца 2024 года, однако к настоящему времени подключены далеко не все брокеры, что существенно ограничивает ее функционал, отмечают участники рынка.

«Чтобы переводы стали по-настоящему удобными, нужны единые правила и обязательное подключение всех брокеров»,— считают в ВТБ. В НРД не ответили на запрос “Ъ”.

Для качественной работы сервиса необходимо, чтобы все операции, от подачи документов до их обработки, совершались онлайн, отмечают эксперты. При этом «порядок обмена данными между депозитариями, процесс урегулирования расхождений в документах и ответственность сторон» должны быть очевидны инвестору, отмечает господин Пимонов. Также важно, чтобы после перевода бумага «встала на учет по правильной цене, и чтобы налоги по ней были исчислены верно», указывает господин Винокуров. Как заявил Алексей Тимофеев, НАУФОР «ведет работу по стандартизации обмена налоговой информацией» между профучастниками.

Вместе с тем предлагаемое упрощение может привести и к появлению мошеннических схем, считают юристы. Существует риск, что если злоумышленники получат данные от личного кабинета инвестора в приложении брокера, то смогут «подать поручение на перевод ценных бумаг на контролируемый ими счет», отмечает партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев.

В случае успешной реализации проекта участники рынка ожидают расширения этого сервиса на переводы другим контрагентам. В том числе и по договорам купли-продажи ценных бумаг между клиентами разных брокеров, отмечает господин Леснов.

Андрей Ковалев