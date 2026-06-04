Таиланд запретил хранить пауэрбанки на полках для ручной клади в самолетах

Управление гражданской авиации Таиланда ужесточило правила перевозки пауэрбанков в самолетах, сообщили в пресс-службе организации. Среди нововведений — запрет на хранение устройств на полках для ручной клади в самолетах.

«Во время полета портативное зарядное устройство должно храниться в кармане на спинке стоящего впереди кресла, под креслом или в кармане одежды пассажира»,— указали в пресс-службе. Это необходимо, чтобы сохранять легкий доступ к устройству на случай его возгорания. Запрещен также провоз более двух пауэрбанков на одного пассажира, мощность каждого не должна превышать 20 тыс. мАч.

Новые правила запрещают зарядку внешних аккумуляторов от бортовой электросети самолета, а также использование пауэрбанков во время полета в целом. Кроме того, организация подтвердила действовавший ранее запрет на провоз пауэрбанков в багаже. Правила ввели в соответствии с нормами ИКАО из-за случаев возгорания внешних аккумуляторов на борту самолетов.

С 1 января 2026 года Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами. Организация запретила заряжать внешние аккумуляторы от источников питания в салоне. Заряжать от пауэрбанков другие устройства, по правилам ассоциации, можно только во время полета.