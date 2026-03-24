Предприниматель из Москвы получил в Белгороде 4,5 года за коммерческий подкуп

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил жителя Москвы, соучредителя белгородских ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард» к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 25,2 млн руб. за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество в особо крупном размере при попытке захватить контроль над фирмами. Об этом 24 марта рассказали в прокуратуре Белгородской области. По информации из судебной картотеки речь идет о Леониде Осипове, которому, по данным Rusprofile, принадлежит 49,5% «МФ-Региона» и 61,35% «Беларда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что Леонид Осипов «предложил представителю организаций 25 млн руб. за содействие в получении полномочий по единоличному управлению указанными компаниями». В марте 2024-го он передал часть суммы в размере 5 млн за проведение внеочередных собраний с «принятием решений о прекращении полномочий действующего руководителя». После этого подсудимый планировал, что его назначат директором и распределят прибыль в его пользу. По данным следствия он также с января по март 2024-го «путем обмана нотариуса и сотрудников налогового органа, попытался приобрести право на имущество коммерческих организаций» на сумму более 55,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Белард» зарегистрировано в Белогороде и работает с октября 2009 года в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью. Уставный капитал предприятия составляет 15 тыс. руб. Кроме Леонида Осипова в списке учредителей значатся еще два физических лица — Виталий Фетискин (37,65%) и Тимур Мурадов (1%). Последний в статусе директора руководит компанией с 2012 года. В 2024 году выручка ООО «Белард» составила 14,5 млн руб., а чистая прибыль (408 тыс. руб.) сменилась на убыток в 767 тыс. руб. ООО «МФ-Регион» зарегистрировано в поселке Северный-Первый Белгородского района с августа 2002 года. Фирма работает в той же сфере, уставный капитал составляет 20,7 млн руб. Учредители также не отличаются — наравне с Леонидом Осиповым Виталию Фетискину принадлежит 49,5% долей, а Тимур Мурадов владеет 1% и выступает гендиректором предприятия. Финансовые показатели фирмы в 2024 году демонстрировали положительную динамику — выручка выросла на 9,8% до 92 млн руб., а чистая прибыль составила 26,7 млн руб. на фоне убытка 29,6 млн годом ранее.

Деяния квалифицировали как незаконную передачу денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации (ч. 4 ст. 204 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Помимо реального срока и штрафа суд также на три года запретил Леониду Осипову занимать руководящие должности в коммерческих организациях. В прокуратуре также уточнили, что 5 млн руб. подкупа были конфискованы в доход государства.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор по уголовному делу о коррупции в Фонде содействия реформированию ЖКХ. На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники фонда Андрей Внуков и Юлия Овчарова, а также заместители гендиректора ООО «Центр экологической безопасности» Даниил Медведев и Кирилл Попов. Их признали виновными в получении взяток и коммерческом подкупе.

Денис Данилов