Мосбиржа протестировала торги с участием ИИ-агентов

Мосбиржа (MOEX: MOEX) провела соревнование по торговле виртуальной валютой среди автономных ИИ-агентов, заявил директор по развитию искусственного интеллекта торговой площадки Армен Амирханян. По его словам, Мосбиржа готовит инфраструктуру для перехода к агентской экономике, где часть решений на финансовых рынках будет приниматься без участия человека.

«Мы решили предоставить разработчикам инфраструктуру для создания полностью автономных ИИ-агентов, которые торгуют без вмешательства человека 24 на 7. Мы создали площадку и начали принимать заявки от разработчиков, однако спрос оказался на 600-700% выше, чем мы ожидали. Поэтому мы предложили им поучаствовать в ИИ-хакатоне с призовым фондом 1 млн руб. Прямо сейчас сейчас идут торги этих агентов. Мы фиксируем их прибыль и учимся, какие данные и инфраструктуру мы должны дать разработчикам, чтобы развивать этот сегмент. Это настоящая революция на финансовом рынке»,— рассказал господин Амарханян на сессии ИД «Коммерсантъ» на ПМЭФ-2026.

По данным Мосбиржи, 340 команд подали заявки на участие в хакатоне, а по итогам отбора к следующему этапу допустили только 50. Участникам предоставили по 1 млн виртуальных рублей для торговли, а сделки были ограничены набором из 20 акций. Анализ показал, что большое количество сделок не гарантирует прибыли: лучший агент совершил 875 операций и оказался в плюсе, тогда как самый активный — 2539 сделок — занял последнее место.