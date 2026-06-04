Жители Германии стали тратить меньше времени на интернет и смартфоны

В текущем году немцы в среднем проводят в интернете по 67,4 часа в неделю — на 5 часов меньше, чем в 2025-м. Это следует из доклада Postbank Digitalstudie 2026. Снизилось и время, которое немцы проводят в смартфонах,— с 25,7 часа в неделю до 23,9 часа. Немецкий Postbank проводил опрос в апреле-мае текущего года, в нем приняли участие более 3 тыс. человек.

Авторы доклада отмечают, что основная причина сокращения времени пребывания в интернете — изменение поведения среди молодых людей, которые сознательно ограничивают время онлайн. Люди в возрасте младше 40 лет лидируют по пребыванию в интернете — более 80 часов в неделю по сравнению с 61,7 часа для людей 40 лет и старше. Однако время использования смартфонов в возрастной группе младше 40 лет тоже сократилось — на 3 часа, составив 31 час в неделю. Почти треть (31%) людей до 40 лет заявили, что хотят и дальше сокращать время онлайн.

«В Германии люди все больше осознают разницу между необходимыми и излишними действиями в интернете»,— отметил глава отдела цифрового маркетинга Postbank Давид Доммель. В частности, сократилось число тех, кто регулярно пользуется соцсетями,— с 71% до 64%. 38% заявило, что регулярно пользуется ИИ-моделями, такими как ChatGPT,— годом ранее этого показателя просто не было.

Яна Рождественская