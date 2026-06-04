Капитан сухогруза Seamark осужден за крушение судна

В Краснодаре вступил в силу приговор Бахману Багирову, капитану сухогруза Seamark, который затонул в феврале 2023 года в Цемесской бухте у поселка Кабардинка. При кораблекрушении погиб помощник капитана, а находившийся на судне карбонат кальция попал в воду, что нанесло экологический ущерб акватории Черного моря. Подсудимый приговорен к двум годам шести месяцам колонии-поселения с запретом управления водным транспортом на два года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Сухогруз Seamark двигался из турецкого порта Искендерун в Новороссийск с грузом карбоната кальция (используется для производства цемента, пластмассы и других материалов). 21 февраля 2023 года, когда сухогруз находился на якорной стоянке вблизи поселка Кабардинка, начался сильный шторм. Мореходный регламент в такой ситуации требует перевести судно в дрейф, но Бахман Багиров этого не сделал. Seamark остался стоять на якоре, в результате чего судно затонуло.

Суд признал, что причиной крушения сухогруза стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в штормовых погодных условиях, передает пресс-служба судов.

Анна Перова, Краснодар