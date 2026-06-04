Госдуме предложили разрешить установку прицелов ночного видения для борьбы с БПЛА

В Госдуму внесли законопроект, который разрешает устанавливать на гражданском и служебном оружии прицелы ночного видения. По мнению авторов инициативы, такие изменения помогут бороться с налетами беспилотников, особенно в темное время суток.

Изменения касаются оружия для «юридических лиц с особыми уставными задачами в борьбе с беспилотными воздушными судами», отмечается в пояснительной записке. К таким лицам относятся частные охранники, работники ведомственной охраны.

Кроме того, законопроект предлагает изменения для «поддержки и развития производства пневматического оружия». Авторы предлагают разрешить использовать для охоты пневматическое оружие с дульной энергией более 25 Дж. Сейчас на это действует запрет, поскольку такое оружие не классифицируется как гражданское.

Законопроект также предлагает установить обязательное медосвидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием. Оно будет проводиться не реже одного раза в пять лет. Граждан будут информировать об истечении срока предыдущего медосмотра за 60 дней через Госуслуги.

Авторы проекта предлагают снизить срок беспрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, после которого гражданин имеет право купить охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом. Срок планируют сократить с пяти лет до трех. Кроме того, правом на покупку этого вида нарезного огнестрельного оружия предлагают наделить граждан, у которых есть разрешение на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, хранение и ношение наградного огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также спортивного нарезного короткоствольного оружия, купленного взамен наградного оружия.

Предлагается передавать государству оружие и патроны, подлежащие уничтожению, чтобы государственные военизированные организации могли повторно их использовать.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов вместе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), Андреем Луговым (ЛДПР) и другими. Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования. Отдельные его положения, которые требуют изменений в законе, вступят в силу через 180 дней после опубликования.