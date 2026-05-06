Бывшему главе Завьяловского района Русинову продлили арест до начала июня

Экс-главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова оставили в СИЗО еще на два месяца, до 6 июня. Бывшего чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве (ст. 286, ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Тем не менее, Индустриальный райсуд Ижевска принял решение продлить срок ареста.

Напомним, Константин Русинов был задержан 6 ноября. Следствие считает, что он помог местному бизнесмену и депутату (ФИО не озвучивалось) оформить землю в Завьяловском районе в долгосрочную аренду, за что последний оказал чиновнику «услуги имущественного характера» более чем на 500 тыс. руб. Кроме того, по версии следствия, Константин Русинов покровительствовал коммерсанту в предпринимательской деятельности.

По данным регионального УФСБ, впоследствии на Константина Русинова было заведено еще одно уголовное дело. В силовом ведомстве считают, что чиновник принудил ИП к ремонту одного из муниципальных объектов под угрозой негативных последствий для бизнеса в дальнейшем. Константин Русинов сделал это «из-за желания укрепить личный авторитет как успешного руководителя».

По статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) предусмотрено до 10 лет лишения свободы.