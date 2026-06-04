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В Омске построят спорткомплекс с падл-кортами за 200 млн рублей

На территории Омска построят спортивный комплекс с падл-кортами. Соглашение о реализации проекта подписали глава региона Виталий Хоценко с руководителем ООО «Оптимальные проектные решения» Дмитрием Щербаковым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Объем инвестиций в строительство составит около 200 млн руб., уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе губернатора Омской области. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2034 года.

«Инвестор берет на себя проектирование, строительство и привлечение внебюджетного финансирования. При возведении объекта будут применяться современные энергосберегающие и экологически безопасные технологии»,— пояснил господин Хоценко.

Александра Стрелкова

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