Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Крыма заявили о «массированной информационной атаке»

В отношении жителей Крыма проводят «массированную информационную атаку». В инфополе вбрасывают фейковые распоряжения Совета министров и муниципальных властей, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Какие-либо подробности о содержании этих распоряжений не приводятся. Чиновник напомнил, что вся официальная информация публикуется только на портале Крыма. «Просим доверять только официальным источникам информации»,— добавил господин Крючков.

Подписывайтесь на тему:

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд