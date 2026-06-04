Власти Крыма заявили о «массированной информационной атаке»

В отношении жителей Крыма проводят «массированную информационную атаку». В инфополе вбрасывают фейковые распоряжения Совета министров и муниципальных властей, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Какие-либо подробности о содержании этих распоряжений не приводятся. Чиновник напомнил, что вся официальная информация публикуется только на портале Крыма. «Просим доверять только официальным источникам информации»,— добавил господин Крючков.