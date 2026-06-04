Страховщиков привлекли в процесс о выплате мэрии Анапы ущерба от мазута

Арбитражный суд Краснодарского края привлек страховые компании ВСК и «Абсолют страхование» ответчиками по иску мэрии Анапы о взыскании с владельцев затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» расходов на ликвидацию разлива мазута, сообщили «Ъ» в суде. Объем требований муниципалитета — 610 млн руб., на следующем заседании 11 августа администрация Анапы представит обоснование этой суммы.

Компаниям «Волготранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», владельцам и фрахтователю затонувших судов, предъявлена серия исков о компенсации расходов и ущерба от экологической катастрофы. Кроме муниципалитета Анапы претензии заявили администрация Темрюкского района, министерство природных ресурсов Краснодарского края, ФГБУ «Морспасслужба», а также Росприроднадзор. Процесс по иску Росприроднадзора в общей сложности на 85 млрд руб. завершен в пользу ведомства, остальные процессы продолжаются.

При рассмотрении иска Морспасслужбы 21 мая текущего года суд принял решение о создании фонда ограничения ответственности страховщиков с гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» на 1,06 млрд руб. Тогда же суд предложил другим потерпевшим и кредиторам в срок до 21 июля 2026 года присоединиться к требованиям ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании ущерба от загрязнения нефтью за счет средств фонда ограничения ответственности страховщиков.

Анна Перова, Краснодар