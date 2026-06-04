Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Архангельская область и ВТБ договорились о сотрудничестве по развитию Арктики

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на полях ПМЭФ-2026 подписал соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ. Документ закрепляет намерения по взаимодействию при реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. Среди приоритетов — развитие Северного морского пути, портовой инфраструктуры, судостроения, лесной и добывающей промышленности, а также строительство дорог и объектов энергетики, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Среди приоритетов — развитие Северного морского пути

Среди приоритетов — развитие Северного морского пути

Фото: Правительство Архангельской области

Среди приоритетов — развитие Северного морского пути

Фото: Правительство Архангельской области

«ВТБ всегда поддерживает стратегические и важные для Архангельской области начинания. Уверен, что так будет и дальше. Со своей стороны будем это партнерство максимально поддерживать»,— подчеркнул господин Цыбульский. Отдельно он поблагодарил банк за совместный проект по поддержке ветеранов боевых действий.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд