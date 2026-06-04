Архангельская область и ВТБ договорились о сотрудничестве по развитию Арктики

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на полях ПМЭФ-2026 подписал соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ. Документ закрепляет намерения по взаимодействию при реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. Среди приоритетов — развитие Северного морского пути, портовой инфраструктуры, судостроения, лесной и добывающей промышленности, а также строительство дорог и объектов энергетики, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди приоритетов — развитие Северного морского пути

Фото: Правительство Архангельской области Среди приоритетов — развитие Северного морского пути

Фото: Правительство Архангельской области

«ВТБ всегда поддерживает стратегические и важные для Архангельской области начинания. Уверен, что так будет и дальше. Со своей стороны будем это партнерство максимально поддерживать»,— подчеркнул господин Цыбульский. Отдельно он поблагодарил банк за совместный проект по поддержке ветеранов боевых действий.

Кирилл Конторщиков