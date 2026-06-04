Армия России ударила по электростанции «Никопольская» на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по украинской солнечной электростанции «Никопольская» в Днепропетровской области. Электростанция была связана с вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Электростанцию поразили специалисты войск беспилотных систем с помощью дронов «Герань», уточнили в министерстве. Электростанция «Никопольская» около села Старозаводское — крупнейшая на Украине солнечная ферма, сооруженная в 2019 году. Ее установленная мощность составляет 200 МВт.