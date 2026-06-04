Матч звезд КХЛ-2027 пройдет в Минске

Матч звезд FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2027 году состоится на «Минск-Арене». Мероприятие пройдет с 6 по 7 февраля.

На ПМЭФ соглашение о проведении FONBET Недели звезд хоккея подписали президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий. Минск уже принимал Матч звезд в сезоне-2009/10 — именно тогда состоялась торжественная церемония открытия арены, которая вмещает 15 086 зрителей.

«Спустя 17 лет FONBET Матч звезд КХЛ возвращается в Минск — в последние годы город и вся страна влюбились в хоккей, и сейчас Беларусь переживает настоящий хоккейный бум. В сезоне 2025/2026 клуб на всех 38 домашних матчах собрал полные трибуны — это более 15 тысяч человек на каждой игре. Белорусские болельщики своим интересом к хоккею и яркой поддержкой команды заслужили такой большой праздник, как FONBET Матч звезд КХЛ»,— заявил Алексей Морозов. Артем Каркоцкий подчеркнул, что Минск и Белоруссия «готовы провести одно из ярчайших событий года на самом высоком уровне».

Матч звезд КХЛ — ежегодное мероприятие, проводимое с участием сильнейших хоккеистов лиги и состоящее из двух частей — матча и мастер-шоу. В 2026 году его принял Екатеринбург.

Таисия Орлова