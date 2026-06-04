BN Group вложит 2 млрд рублей в строительство домов в Мурманской области

Девелопер BN Group и правительство Мурманской области заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о возведении в Мончегорске пяти многоквартирных домов из CLT-панелей и коттеджного поселка. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. Губернатор Андрей Чибис назвал проект жильем «нового качества» для северян, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Андрей Чибис назвал проект жильем «нового качества» для северян

Фото: Правительство Мурманской области Губернатор Андрей Чибис назвал проект жильем «нового качества» для северян

Фото: Правительство Мурманской области

Глава региона отметил, что за семь лет ввод индивидуального жилья в области вырос в 6,9 раза, а программы «Свой дом в Арктике» и «Арктическая ипотека» уже позволили построить более 1300 домов и выдать кредиты 2506 семьям. Гендиректор BN Group Ольга Иванова подчеркнула, что CLT-панели лучше удерживают тепло и ускоряют стройку, что критически важно для Заполярья. Всего в регионе сейчас возводят 24 многоквартирных дома.

Кирилл Конторщиков