В Астане построят «грандиозное сооружение» в честь Великой степи

В Астане построят «грандиозное сооружение» в честь достижений цивилизации Великой степи. Проект анонсировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В новой конституции четко обозначена неразрывная связь прошлого казахского народа с тысячелетней историей Великой степи. В столице скоро начнется возведение грандиозного сооружения в честь достижений цивилизации Великой степи»,— сказал господин Токаев во время выступления на Дне государственных символов республики.

Казахстанский президент отметил, что современная президентская модель власти в стране восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды. По его словам, достижения этого средневекового государства — общее достояние многих современных народов Евразии.