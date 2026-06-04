Глава ДУМ назвал экономику «хитрых татар» альтернативой западным подходам

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Альбир Крганов призвал создать учебник по экономике, который учитывал бы «позитивный опыт экономических моделей разных народов» России. Об этом он заявил на сессии «Религия и экономика» Петербургского международного экономического форума.

Господин Крганов отметил, что западная модель экономики отличается от других — китайской, индийской, арабской. Он посетовал, что экономику в России преподают по западным учебникам, хотя у 193 народов страны есть свой уникальный опыт. «Ну и что, Оксфорды, Гарварды? Они что там, с небес пришли? Те же люди»,— указал глава ДУМ.

«У всех народов есть свои хитрости. Говорят же, что татары хитрые»,— пояснил господин Крганов. По его словам, такая мудрость и хитрость играют важную роль в бизнесе. В качестве примера муфтий привел «якутскую модель ловли рыбы». При должном изучении она сможет приносить миллиарды рублей, заключил глава ДУМ.