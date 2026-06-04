Лагерь «Красная горка» в Каменском районе закрыли из-за угрозы здоровью детей

Каменский районный суд на 25 дней приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря «Красная горка» (ООО «Красная горка»), расположенного в деревне Потаскуева. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, причиной стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу здоровью детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Нарушения были зафиксированы в ходе плановой выездной проверки управления Роспотребнадзора перед началом летней оздоровительной кампании.

В частности, инспекторы выявили ненадлежащее состояние внутренней отделки спальных корпусов, производственных и санитарно-бытовых помещений, а также неисправности сантехнического оборудования. В ходе проверки выяснилось, что пищеблок был оснащен инвентарем и посудой лишь для обслуживания около 200 детей, хотя лагерь рассчитан на 340 мест.

Кроме того, на территории учреждения были обнаружены бытовой и строительный мусор, а результаты исследований показали несоответствие питьевой воды установленным гигиеническим нормативам.

В итоге суд признал ООО «Красная горка» виновным в повторном нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей (ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ). Работа лагеря приостановлена с 28 мая.

Полина Бабинцева