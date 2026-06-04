АПРИ заключил соглашение с ВТБ для создания курорта «Фанпарк»

Председатель совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян и член правления ПАО Банка «ВТБ» Руслан Еременко заключили соглашение о создании комплексного курорта «Фанпарк» в Челябинске. Общая площадь курорта составит 63,3 га, а объем льготного финансирования — 7,2 млрд руб., сообщает пресс-служба девелопера.

Договор позволит застройщику задействовать финансовые инструменты банка для реализации курорта «Фанпарк». На западном берегу Шершневского водохранилища появятся аквапарк, парк аттракционов, горнолыжный комплекс, отель и апартаменты. Уже возведен яхт-клуб «ТвояПривилегия». Открытие курорта запланировано на конец 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае стало известно о начале строительства аквапарка в «Фанпарке». Комплекс будет включать 10 водных аттракционов и бассейнов, отель и термальную спа-зону.