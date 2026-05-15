В челябинском «Фанпарке» начали строить аквапарк

На территории курорта «Фанпарк» на берегу Шершневского водохранилища начали строительство аквапарка площадью 15 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба девелопера ПАО «АПРИ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ»

Комплекс аквапарка будет включать 10 водных аттракционов и бассейнов, отель и термальную спа-зону. Среди аттракционов — горка «Камикадзе» высотой 10,8 м. В одном из открытых бассейнов будет выплыв в водоем, доступный круглый год. Кроме того, в отдельное пространство выделят взрослую зону. Там обустроят термальный комплекс, джакузи и бассейн с флоатингом — терапевтической программой сенсорной депривации в солевом растворе. Воду будут очищать с помощью глубокой механической фильтрации, позволяющей минимизировать использование хлора. Комплекс рассчитан на посещаемость от 800 человек в сутки.