ВТБ призвал не переоценивать роль ИИ на рынке

Старший вице-президент ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Средин заявил, что искусственный интеллект не является единственной отраслью, интересной инвесторам, а текущий ажиотаж вокруг технологии во многом связан с хайпом.

«У меня нет четкой статистики количества рублей, долларов и других валют, которые идут на фондовый рынок именно в эту отрасль, но мне кажется, просто есть определенный хайп вокруг искусственного интеллекта»,— сказал Дмитрий Средин на сессии «Ъ» на ПМЭФ.

На сессии обсуждался интерес инвесторов к американской компании Anthropic — разработчику моделей Claude, которая подала заявку на IPO. По словам Дмитрия Средина, ждущие размещения инвесторы рассчитывают на рост капитализации в краткосрочной перспективе.

Однако, подчеркнул он, профессиональный инвестор всегда формирует диверсифицированный портфель, и на рынке есть много других востребованных отраслей. «Поэтому я бы не сказал, что искусственный интеллект является единственной основной отраслью, куда люди смотрят»,— добавил господин Средин.