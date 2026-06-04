Инфраструктурные кредиты позволят достроить более 2,5 тыс. объектов в России

Более 2,5 тыс. объектов будут завершены в России благодаря инфраструктурным кредитам, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По этой программе, уточнил он, списывается примерно 1,1 трлн руб.

«Еще порядка 2,5 тыс. объектов будет реализовано, из которых сегодня почти 600 находятся на стадии или завершении строительства, либо находятся на стадии ввода. Поэтому сегодня, в условиях высокой ставки и дешевых денег, этот механизм именно то, на что рассчитывают жители нашей страны, чтобы получить эффект»,— пояснил господин Файзуллин на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» ПМЭФ.

По словам министра, для улучшения жизненных условий в регионах задействованы 61 млн человек по инфраструктурным бюджетным, специальным казначейским и казначейским инфраструктурным кредитам.

По поводу объемов завершенного строительства Ирек Файзуллин заметил, что показатель снизился до 300 млрд руб. «И мы, и регионы смотрим за тем, чтобы не появилась новая незавершенка. Но реально мы незавершенку в стране снизили. Ежегодно сегодня в нашей программе решением совместной межведомственной комиссии принимаются решения, и объекты начинают финансироваться в федеральной части, аналогично по этой же методике отрабатывают регионы по своим деньгам»,— рассказал глава Минстроя.