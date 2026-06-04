Умерла автор романа «Персеполис» Маржан Сатрапи

Французско-иранская писательница, автор комиксов и режиссер Маржан Сатрапи умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщили члены семьи госпожи Сатрапи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Max Rossi / Reuters Фото: Max Rossi / Reuters

Как рассказали близкие писательницы, она «скончалась от горя чуть более чем через год после смерти Маттиаса Рипы, ее мужа и любви всей ее жизни» (цитата по France 24). В недавней серии публикаций в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) госпожа Сатрапи также писала, что «потеряла любовь всей своей жизни». Ее муж — шведский продюсер, актер и сценарист — умер 8 апреля 2025 года.

Маржан Сатрапи родилась в Иране. В 1983 году она переехала в Австрию, а в 1994-м — во Францию, а через 12 лет получила французское гражданство. В 2000 году опубликовала графический роман «Персеполис». Книга посвящена юности писательницы в Тегеране и борьбе с ограничениями, введенными властями Ирана после Исламской революции 1979 года. В 2007 году по ее произведению сняли анимационный фильм, получивший приз жюри Каннского фестиваля.

Маржан Сатрапи — автор книг «Цыпленок с черносливом» (2004), «Женщина, жизнь, свобода» (2024), биографического фильма о Марии Склодовской-Кюри «Опасный элемент». В 2025 году госпожа Сатрапи отказалась от французского ордена Почетного легиона, назвав политику Парижа в отношении Тегерана лицемерной. В частности, она раскритиковала визовые ограничения, которые не позволяли диссидентам покидать Иран.