В Новороссийске на неопределенный срок приостановлено водоснабжение

Подача воды в дома жителей Новороссийска ограничена из-за подтопления артезианских скважин на Троицком групповом водопроводе вблизи реки Кубань, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска». Утром вода в Новороссийске подавалась с 6:00 до 9:00, информации о времени следующего включения воды на сайте организации нет. Дозвониться в диспетчерскую водоканала «Ъ» не удалось.

МУП «Водоканал города Новороссийска» сообщает, что водоснабжение населению будет восстановлено после ликвидации происшествия на водозаборе Троицкого группового водопровода. Водоснабжение Новороссийска в значительной степени зависит от Троицкого водопровода, основная инфраструктура которого расположена в Крымском районе Краснодарского края.

Крымский район в последние несколько дней оказался в опасной зоне из-за подъема рек после дождей. В районе объявлен локальный режим ЧС, жителей нескольких населенных пунктов эвакуируют.

Анна Перова, Краснодар