Доход Югры от налога на прибыль за I квартал сократился на 19,8 млрд к прошлому году

Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) от налога на прибыль по итогам I квартала 2026 года сократились на 19,8 млрд руб., сообщила руководитель регионального депфина Вера Дюдина на заседании окружной думы. В общей сложности доходы снизились на 23 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

«В январе-апреле мы видим, что несколько улучшается ситуация по налогу на прибыль, но все-таки все еще есть отрицательная динамика. По налогу на имущество мы видим положительную динамику, рост в 4,1%»,— сказала Вера Дюдина.

Всего доходы бюджета составили 76 млрд руб., это 18% от плановых показателей на год. Расходы составили 93 млрд руб., их исполнение составило19% от плана на год. Дефицит бюджета по итогам квартала составил 16,8 млрд руб.

Госпожа Дюдина добавила, что I квартал был «достаточно сложным», в частности из-за необходимости привлечения кредитных средств в бюджет. Она заметила, что правительство занимается перекредитованием более дорогих обязательств, чтобы снизить проценты по кредитам.

Напомним, по итогам 2025 года дефицит бюджета региона составил 71 млрд руб. Во время исполнения сумма выросла на 11 млрд руб., а доходы были исполнены в объеме 95%.

Анна Капустина