Скворцов назвал российский фондовой рынок одним из самых недооцененных в мире
Российский фондовый рынок остается одним из наиболее недооцененных среди крупнейших мировых площадок, заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» Тарас Скворцов на сессии «Ъ» на ПМЭФ. По его словам, рынок пока не в полной мере учитывает потенциал компаний, инвестирующих в технологии и искусственный интеллект.
Сегодня инвесторы все чаще фокусируются не на текущих финпоказателях, а на способности бизнеса обеспечивать будущий рост, где ключевым фактором выступают технологии, сказал господин Скворцов. «Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества как с точки зрения эффективности, так и инвестиционной привлекательности», — отметил он.
Несмотря на высокую дивидендную доходность, российский рынок торгуется со значительным дисконтом к международным аналогам. Прогнозная дивидендная доходность российского рынка на 2026 год, по его данным, составляет около 7,8%, что заметно выше многих зарубежных площадок. При этом разрыв в оценке по мультипликатору P/E (отношение капитализации к чистой прибыли) между индексом Мосбиржи и глобальным индексом MSCI World после 2022 года увеличился до 80–85% против 60–65% ранее.
Скворцов пояснил, что ИИ становится фундаментом долгосрочной конкурентоспособности. «Инвестиции в ИИ должны рассматриваться как инвестиции в будущую стоимость бизнеса — в конечном счете рынок всегда оценивает способность бизнеса создавать дополнительную стоимость для акционеров. Мы видим это и на собственном примере. Технологическое лидерство и масштабная ИИ-трансформация Сбера пока еще не в полной мере отражены в рыночной оценке компании», — добавил он.
Следующим этапом развития российского фондового рынка, по мнению Тараса Скворцова, должно стать расширение долгосрочных инвестиций и инструментов профессионального управления капиталом. Это, как ожидается, будет способствовать повышению устойчивости рынка и росту его инвестиционной привлекательности.