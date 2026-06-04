Силуанов подтвердил планы перенести «пенсии молчунов» в долгосрочные сбережения

Пенсионные накопления «молчунов» — застрахованных лиц, которые не переводили пенсию в негосударственные пенсионные фонды, — могли бы работать как долгосрочные сбережения. Об этом журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сказал министр финансов Антон Силуанов.

Господин Силуанов поддержал инициативу главы ВЭБа Игоря Шувалова. Тот предложил создать объединенный пенсионный фонд, контрольный пакет в котором будет принадлежать госкомпаниям. В нем могут участвовать ВЭБ и ВТБ.

«Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и "молчунов", могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять»,— сказал господин Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

29 мая РБК со ссылкой на источники писал, что крупнейшие НПФ «Благосостояние», «Газфонд Пенсионные накопления», «ВТБ Пенсионный фонд» обсуждают возможность объединения. Пока окончательное решение не принято, но «концептуально идея поддержана» участниками возможной сделки. Предполагается, что доли в едином фонде будут распределены пропорционально.