«Наша задача — учить предпринимателей работать с ИИ»

Как малый, средний или крупный бизнес применяют в работе искусственный интеллект? Кто это делает наиболее активно? Какие сложности возникают в процессе? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил в студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме с заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Вопрос несколько парадоксальный: кто с вашей точки зрения острее нуждается в использовании ИИ — крупный или малый и средний бизнес?

— Тут эффект, как в любом программном обеспечении. Когда вы делаете какую-то автоматизацию, если у вас, например, 1 тыс. операций и 1 млн операций, затраты, которые вы несете вначале, примерно одинаковы. Но эффект от автоматизации 1 млн операций, очевидно, будет выше. И поэтому у крупных компаний есть определенные преимущества, которые за счет эффекта масштаба могут достигать большего результата. Осваивать навыки работы с искусственным интеллектом малому бизнесу сейчас, кажется, немножко сложнее. По данным опроса, который мы проводили, 45% сотрудников уже видят главный эффект ИИ в сокращении времени на рутину, а 35% — в снижении нагрузки и стресса. Поэтому наша задача — учить предпринимателей работать с искусственным интеллектом и сделать так, чтобы ИИ общался с ним на понятном языке.

— Когда я запрашивал финансовый анализ того или иного объекта, иногда сталкивался с такой ситуацией: система, различные ИИ-платформы не находят нужную информацию и начинают что-то придумывать, галлюцинировать. Наверняка ошибка в бизнесе из-за нейросети будет дорого стоит. Как вы эту проблему решаете?

— Это очень хороший вопрос, и здесь как раз нужна комбинация. Есть несколько способов избежать ошибок. Первое — это жесткая привязка к проверенным источникам данных. То есть это API банка, нормативные базы, реестры. Модель не может придумывать статус платежа или реквизиты. Она их запрашивает из системы, и в этом смысле работает так называемый детерминированный алгоритм. Второе — система подтверждения критических действий. Мы пока не можем полностью доверить искусственному интеллекту автономные операции.

— То есть он проверять должен?

— Если это команда «Оплати налоги» — нет, все-таки пользователь должен убедиться, подтвердить, посмотреть корректность, и, конечно, механизм валидации на этом этапе тоже очень важен, а также обратная связь. Все ошибки фиксируются, мы ведем с нашими клиентами диалог. Если они замечают какие-то погрешности, то мы обязательно дообучаем модель, мониторим корректность ее работы для того, чтобы в конечном итоге добиться нужной точности для наших клиентов. То есть уже сейчас есть решения ИИ, которые работают в фоновом режиме и выполняют ту или иную порученную задачу, например, проект. Бизнес-помощник будет мониторить платежи, блокировать подозрительные операции, перераспределять остатки, напоминать о сроках, но все равно окончательные решения, связанные с выбором, останутся за человеком. Как возможные исключения — микробизнесы с очень малым оборотом, где владелец сознательно предпринимает политику «действуй по умолчанию». Но это уже личный выбор каждого.