Минфин постоянно следит за бюджетами российских регионов

Министерство финансов России постоянно контролирует состояние региональных бюджетов, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, в основном Минфин беспокоят изменения с точки зрения коммерческой задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Кредиты дорогие, коммерческая задолженность влияет на возможность маневра в расходах субъектов Российской Федерации, поэтому бюджеты регионов постоянно на контроле Минфина»,— пояснил Антон Силуанов на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» ПМЭФ.

Как сообщал господин Силуанов в конце апреля, Минфин отмечает несоблюдение обязательств по уровню дефицита бюджета со стороны пяти регионов. Показатель, напоминал министр, не должен превышать 10-15% от утвержденного годового объема доходов и покрываться за счет коммерческих кредитов.