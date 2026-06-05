Дни рождения
Сегодня исполняется 70 лет первому заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеславу Никонову
Вячеслав Никонов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Его поздравляет директор Института правоведения РГГУ, заслуженный юрист России Сергей Шахрай:
— Дорогой Вячеслав Алексеевич! Я вспомнил, что 33 года назад мы опубликовали с тобой «Консервативный манифест». К сожалению, призрак нашего манифеста до сих пор не бродит по Европе, но содержание этого документа и сегодня на удивление свежо и актуально! Рекомендую всем, кто пойдет на выборы в Госдуму в сентябре этого года, законспектировать и применить на практике положения манифеста. Слава, с днем рождения! Здоровья, удачи и благополучия. Быть добру!