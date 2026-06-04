В Кузбассе подростка осудят за донаты террористической организации в мессенджере

В Кузбассе в суд направят уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Белово, обвиняемого в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Юноше грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года фигурант дела переводил деньги через свой аккаунт в мессенджере. Он использовал функцию платных реакций под постами канала.

Таким образом подросток финансировал организацию, признанную на территории РФ террористической. Деятельность подростка выявили сотрудники областного управления УФСБ. Обвиняемый задержан, по решению суда его поместили под домашний арест. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Александра Стрелкова