Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Пляжная мода нового сезона очень разнообразна — от тихой роскоши (да, тут она еще актуальна) в духе старого Eres до почти театрального «курортного гламура» с металлизированным блеском и сложными фактурами. Главный герой этого сезона — кроше. И здесь, конечно, невероятно выиграл Missoni: их вязаные купальники и особенно металлизированный кроше сейчас буквально нарасхват.

Вообще эстетика богемных, нишевых, будто бы связанных вручную вещей, вернулась очень мощно — кроше, сетки, фактурное плетение, ощущение вещи, которую будто привезли с Ибицы, Капри или Сен-Барта, а не просто купили перед отпуском. Второй большой тренд — металлизированные ткани с эффектом «жидкого металла»: мокрое золото, бронза, бензиновые разводы, переливающиеся поверхности. Такие купальники — еще и отличные топы для пляжных клубов в сочетании с широкими брюками или полупрозрачными юбками и массивными украшениями.

Заметно и возвращение спортивной эстетики начала 2000-х: отсылки к серф-культуре, очень закрытые цельные купальники, асимметрия. Вообще сейчас модный купальник — это скорее хороший крой, сложная фактура и ощущение дорогого материала, чем попытка показать максимум тела.

Анна Минакова