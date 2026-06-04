Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Вместо традиционных поездок в Кремниевую долину все больше специалистов выбирают Шанхай, Ханчжоу и Шэньчжэнь. Технологический туризм в Китае ориентирован на инвесторов, предпринимателей и студентов, стремящихся увидеть передовые разработки своими глазами. За туры стоимостью до $9 тыс. участники посещают заводы электромобилей, стартапы в сфере искусственного интеллекта и робототехники, а еще получают доступ к закрытым встречам с топ-менеджерами.

Рост интереса подогревается вирусным контентом — вот зачем все эти ролики с забегами роботов-гуманоидов и летающими автомобилями. И в целом конкуренция между США и Китаем в технологиях усиливается, рассуждают в Rest of World. Специализированные туры становятся отличной возможностью погрузиться в среду. Личное знакомство с индустрией дает стратегическое преимущество и влияет на инвестиционные решения. Например, предприниматели пересматривают оценки конкурентоспособности, увидев масштабы и стоимость производства в Китае.

Рынок технологических туров быстро развивается. Пример — проект Glopen, основанный бизнес-консультантом Бояном Шеном. В 2023 году, после 10-летней карьеры в Европе, он переехал в Шанхай и хотел продолжить заниматься консультированием, но получил запросы об индивидуальных турах, посвященных электромобилям и индустрии онлайн-торговли. За 18 месяцев Glopen обслужила более 1 тыс. посетителей.

Появляются и более массовые форматы — от экскурсий за $100 с демонстрацией роботакси до образовательных программ для школьников STEM-направлений (они объединяют естественные науки, технологии, инженерию и математику). Технологический туризм становится и инструментом «мягкой силы» Китая. В конечном счете визиты блогеров, политиков и влиятельных предпринимателей усиливают глобальное восприятие страны как технологического лидера. Все эти видео с восхищенной публикой создают круговорот интереса и мощный медийный эффект.

Яна Лубнина