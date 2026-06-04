«Древняя игра успешно готовит и к битвам интеллектуальным»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thierry Monasse / Getty Images Фото: Thierry Monasse / Getty Images

В Индии V века чатуранга была настоящей игрой королей. Ее главной целью было обучить властителей военной стратегии. Фигуры на расчерченном квадратами поле представляли четыре рода войск индийской армии: слонов, колесницы, конницу и пехоту. Из Индии военная игра попала в Персию, затем в Турцию, а позже распространилось по всей Европе, по-прежнему, однако, оставаясь развлечением для знати.

Любительница шахмат Изабелла Кастильская внесла завершающий штрих в шахматные правила ферзя, ходившего ранее лишь на одну-две клетки, она сделала сильнейшей фигурой на доске. Люди простого звания начали увлекаться шахматами лишь в демократичном XIX веке. Во время Второй мировой войны выяснилось, что древняя игра успешно готовит, в том числе к битвам интеллектуальным. В британской команде аналитиков, расшифровавших немецкий код Enigma, было минимум трое выдающихся шахматистов. Так что шахматы — игра суровая, боевая. Хотя Изабелла Кастильская, возможно, с этим не согласилась бы.

Павел Шинский