«Знаменитый банан вновь был съеден посетителем»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Маркс когда-то писал примерно так: «Все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Первый раз в форме трагедии, второй раз — как фарс». В случае с великим произведением современного искусства (совриска), созданным Маурицио Каттеланом и названным «Комедиант (Comedian)», эта максима основателя марксизма работает как часы. Знаменитый банан, приклеенный к белой стене широким малярным скотчем, вновь был съеден посетителем.

Если я не ошибаюсь, это уже четвертое по очередности использование произведения искусства в качестве элемента пищевой цепочки. Самый первый банан был куплен за $6,2 млн. Почти сразу после продажи на Art Basel Miami Beach в 2019 году художник Дэвид Датуна сорвал скотч и съел банан. Как говорили, это произошло по согласованию с автором — Датуна и Каттелан были друзьями. Жизни произведения искусства этот случай практически не повредил: «Комедиант» продавался вместе с сертификатом, который определял размеры и наклон куска скотча, размеры самого банана (да-да, с точки зрения ботаники банан — ягода!). К тому же он устанавливал необходимость регулярной замены объекта на свежий вариант.

Потом был корейский студент в музее Leeum в Сеуле в 2023 году. Каждый раз эти действия преподносились как критика рыночной стоимости произведения искусства или как ироничные ответы на то, что оно представляет в коллективном воображении. В Centre Pompidou-Metz «Comedian» представлен в рамках выставки «Бесконечное воскресенье». Банан регулярно заменяют по строгому графику, так как он — всего лишь скоропортящийся элемент, предназначенный для разложения. В июле 2025 года банан снова съели. Мужчина был опознан, но музей решил не предъявлять обвинения. Думаю, зря: безнаказанность ведет к дальнейшим нарушениям.

30 мая 2026 года охранник заметил ранним днем, что банан исчез. Эти эпизоды подчеркивают парадоксальную природу произведения, ядро которого лежит не в представленном объекте, а в идее и протоколе, которые его оформляют. Банан можно съесть, он может сгнить, однако инсталляция сохраняется, пока музей следует инструкциям художника, а сертификат подтверждает это соответствие.

Дмитрий Буткевич